Григорий Семёнов
Место рожденияд.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1776
Дата смерти17.04.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1793
Дочь: Феодосия Григорьева
Мать ребёнка: Ирина Власова
д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1798
Сын: Исидор Григорьев
Мать ребёнка: Параскева (Евстратова)
Рождение ребёнка
18.01.1802
Сын: Афанасий Григорьев
Мать ребёнка: Параскева (Евстратова)
Рождение ребёнка
1802
Сын: Антон Григорьев
Мать ребёнка: Параскева (Евстратова)
Рождение ребёнка
05.03.1803
Сын: Иосиф Григорьев
Мать ребёнка: Параскева (Евстратова)
Рождение ребёнка
07.09.1806
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
07.11.1808
Дочь: Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
07.02.1820
Сын: Захарий Григорьев
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
15.08.1824
Сын: Демид Григорьев
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева (Евстратова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Власова
Смерть
17.04.1837