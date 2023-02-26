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Григорий Семёнов

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Место рождения

д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1776

Дата смерти

17.04.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: ?

Мать: ?

д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1793

Дочь: Феодосия Григорьева

Мать ребёнка: Ирина Власова

д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1798

Сын: Исидор Григорьев

Мать ребёнка: Параскева (Евстратова)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1802

Сын: Афанасий Григорьев

Мать ребёнка: Параскева (Евстратова)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Антон Григорьев

Мать ребёнка: Параскева (Евстратова)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1803

Сын: Иосиф Григорьев

Мать ребёнка: Параскева (Евстратова)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1806

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1808

Дочь: Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1820

Сын: Захарий Григорьев

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1824

Сын: Демид Григорьев

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева (Евстратова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Власова

Смерть
17.04.1837
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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