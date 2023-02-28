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Антон Григорьев

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1802

Дата смерти

07.05.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Григорий Семёнов

Мать: Параскева (Евстратова)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дария Антонова

Мать ребёнка: Анна Ананиева

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1837

Сын: Филипп Антонов

Мать ребёнка: Анна Ананиева

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1839

Сын: Павел Антонов

Мать ребёнка: Анна Ананиева

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1839

Сын: Ефимий Антонов

Мать ребёнка: Анна Ананиева

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ананиева

Смерть
07.05.1846
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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