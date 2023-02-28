Антон Григорьев
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти07.05.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Григорий Семёнов
Мать: Параскева (Евстратова)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дария Антонова
Мать ребёнка: Анна Ананиева
Рождение ребёнка
11.11.1837
Сын: Филипп Антонов
Мать ребёнка: Анна Ананиева
Рождение ребёнка
14.01.1839
Сын: Павел Антонов
Мать ребёнка: Анна Ананиева
Рождение ребёнка
17.12.1839
Сын: Ефимий Антонов
Мать ребёнка: Анна Ананиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ананиева
Смерть
07.05.1846