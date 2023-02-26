Анна Ананиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дария Антонова
Отец ребёнка: Антон Григорьев
Рождение ребёнка
11.11.1837
Сын: Филипп Антонов
Отец ребёнка: Антон Григорьев
Рождение ребёнка
14.01.1839
Сын: Павел Антонов
Отец ребёнка: Антон Григорьев
Рождение ребёнка
17.12.1839
Сын: Ефимий Антонов
Отец ребёнка: Антон Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Григорьев
Смерть
Неизвестно