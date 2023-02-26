Анна Ананиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ананиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дария Антонова

Отец ребёнка: Антон Григорьев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.11.1837

Сын: Филипп Антонов

Отец ребёнка: Антон Григорьев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1839

Сын: Павел Антонов

Отец ребёнка: Антон Григорьев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1839

Сын: Ефимий Антонов

Отец ребёнка: Антон Григорьев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Григорьев

Смерть
Неизвестно
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