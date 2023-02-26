Пелагея Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти23.05.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1806
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
07.11.1808
Дочь: Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
07.02.1820
Сын: Захарий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Рождение ребёнка
15.08.1824
Сын: Демид Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Семёнов
Смерть
23.05.1832