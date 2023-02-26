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Пелагея Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

23.05.1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1806

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1808

Дочь: Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1820

Сын: Захарий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1824

Сын: Демид Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Семёнов

Смерть
23.05.1832
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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