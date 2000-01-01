Солодов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодов Александр Васильевич

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Место рождения

деревня Карцево Вологодского уезда Вологодской губерниии

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Солодов Василий

Мать: не указана

деревня Карцево Вологодского уезда Вологодской губерниии
Рождение ребёнка
22.02.1925

Сын: Солодов Валентин Александрович

Мать ребёнка: не указана

деревня Карцево Вологодского уезда Вологодской губерниии
Смерть
Неизвестно
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