Солодов Александр Васильевич
Место рождениядеревня Карцево Вологодского уезда Вологодской губерниии
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Солодов Василий
Мать: не указана
деревня Карцево Вологодского уезда Вологодской губерниии
Рождение ребёнка
22.02.1925
Сын: Солодов Валентин Александрович
Мать ребёнка: не указана
деревня Карцево Вологодского уезда Вологодской губерниии
Смерть
Неизвестно