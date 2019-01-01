- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело о разрешении купцу А. Сурьянинову постройки кирпичного завода в д. Карцево Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда. 1897 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Дело о выходе из общины крестьянки д. Карцево Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда М. Шугаевой. 1909–1910 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опись 1. Де Показать все
О разрешении купцу А. Сурьянинову постройки кирпичного завода в деревне Карцево Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда. 1897 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Переписка Вологодского губернского по крестьянским делам присутствия с непременным членом Грязовецкого уездного по крестьянским делам присутствия о выкупе крестьянином Ор Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2795Карцово, д. вл.при рч. Ореховке.2328237482
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
48КарцевоКарцевскоебывшие помещичьи4889100
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Карцево3412139деревняРусские4281107188
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Карцево 920деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.4242
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247710Карцеводеревня59°05'с.ш.40°12'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620468178д Карцеводеревня