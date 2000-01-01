Солодов Валентин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодов Валентин Александрович

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Место рождения

деревня Карцево Вологодского уезда Вологодской губерниии

Дата рождения

22.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1925

Отец: Солодов Александр Васильевич

Мать: не указана

деревня Карцево Вологодского уезда Вологодской губерниии
Рождение ребёнка
12.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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