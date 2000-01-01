Солодов Валентин Александрович
Место рождениядеревня Карцево Вологодского уезда Вологодской губерниии
Дата рождения22.02.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1925
Отец: Солодов Александр Васильевич
Мать: не указана
деревня Карцево Вологодского уезда Вологодской губерниии
Рождение ребёнка
12.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно