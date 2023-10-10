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Мандрыка Алёна Ивановна

Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
1907

Муж: Мандрыка Владимир Акимович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
1908
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Муж служит в 9-м пехотном Сибирском резервном Тобольском полку.
Место жительства
?.05.1911
Омск, город Омск, Омская область
Переехала в г. Омск по месту службы мужа в 43-м Сибирском стрелковом полку.
Место жительства
20.08.1914
Омск, город Омск, Омская область
Мировая война: муж отправлен на Северо-Западный фронт.
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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