Мандрыка Алёна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1907
Место жительства
1908
Муж служит в 9-м пехотном Сибирском резервном Тобольском полку.
Место жительства
?.05.1911
Переехала в г. Омск по месту службы мужа в 43-м Сибирском стрелковом полку.
Место жительства
20.08.1914
Мировая война: муж отправлен на Северо-Западный фронт.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно