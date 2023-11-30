Мандрыка Владимир Акимович
Место рождения
Дата рождения29.05.1871
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1871
Владимир - пятый сын и седьмой ребёнок в семье.
Образование
1878
Образовательное учреждение: Военная гимназия
Образование
01.09.1889
Образовательное учреждение: Военное училище Вступил в службу юнкером рядового звания.
Военная служба
Около 1893
Род войск: 130 Херсонский пехотный полк Воинское звание: поручик
Военная служба
Между 1904 и 1905
Род войск: 9-й пехотный Сибирский резервный Тобольский полк Воинское звание: поручик Участник войны с Японией 1904 и 1905 годов.
Бракосочетание
1907
Жена: Мандрыка Алёна Ивановна
Военная служба
1908
Род войск: 9-й пехотный Сибирский резервный Тобольский полк Воинское звание: капитан
Военная служба
?.05.1911
Омск, город Омск, Омская область
Род войск: 43-й Сибирский стрелковый полк Воинское звание: капитан
Военная служба
20.08.1914
Род войск: 43-й Сибирский стрелковый полк Воинское звание: капитан Мировая война: полк, в составе 11-й Сибирской Стрелковой дивизии отправлен на Северо-Западный фронт.
Военная служба
18.09.1915
Род войск: 43-й Сибирский стрелковый полк Воинское звание: капитан Старшинство в чине. Северо-Западный фронт.
Военная служба
?.08.1916
Род войск: 55-й Сибирский стрелковый полк Воинское звание: полковник Западный фронт.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Смерть
После 1916
В 1916 приезжал с Западного фронта в отпуск к родственникам в Севастополь.