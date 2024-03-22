Мандрыка (Шульжевичева) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандрыка (Шульжевичева) Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

29.10.1832

Дата смерти

20.03.1917

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Урождённая Шульжевичева (Шульжевич).
Бракосочетание
Около 1851

Муж: не указан

Киев, Киевский уезд
Муж в 1-м браке купец Ахтырков.
Бракосочетание
26.08.1857

Муж: Мандрыка Аким Андреевич

Киев, Киевский уезд
Дворянка. У неё была дочь Эмма от первого брака с купцом Ахтырковым. Жили в собственном деревянном доме Анастасии Фёдоровны в Киеве на Спасской улице, 20.
Рождение ребёнка
22.09.1858

Сын: Мандрыка Иван Акимович

Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич

Киев, Киевский уезд
Крещён с именем Иоанн.
Рождение ребёнка
10.03.1861

Сын: Мандрыка Алексей Акимович

Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1863

Сын: Мандрыка Антон Акимович

Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1864

Сын: Мандрыка Василий Акимович

Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1866

Дочь: Мандрыка Эмилия Акимовна

Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1869

Сын: Мандрыка Георгий Акимович

Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич

Киев, Киевский уезд
Православный. Из потомственных дворян Киевской губернии. Шестой ребёнок в семье.
Рождение ребёнка
29.05.1871

Сын: Мандрыка Владимир Акимович

Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич

Киев, Киевский уезд
Владимир - пятый сын и седьмой ребёнок в семье.
Рождение ребёнка
22.08.1874

Сын: Мандрыка Александр Акимович

Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич

Киев, Киевский уезд
Шестой сын и восьмой ребёнок в семье.
Рождение ребёнка
18.10.1889

Дочь: Мандрыка Константина Акимовна

Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич

Киев, Киевский уезд
Отцу Акиму Андреевичу 67 лет! Матери Анастасии Фёдоровне 57 лет!
Место жительства
?.09.1890
Вырва, Житомирська область
Продали дом в Киеве и купили хутор Вырва в Радомысльском уезде Киевской губернии, куда переехали жить с семьёй сына Антона.
Место жительства
1894
Радомышль, Житомирська область
По настоянию детей в 1894 продали хутор Вырва, наняли квартиру в г. Радомысль, а деньги поделили между детьми.
Место жительства
?.03.1898
Сосновка, Київська область
Сын Антон Акимович и его жена Анна Петровна купили хутор Оцытели над Днепром недалеко от Киева, и с детьми и Анастасией Фёдоровной переезжают туда жить. Летом Анастасия Фёдоровна живёт на хуторе Оцыте... Показать все
Место жительства
1903
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переезжает к старшему сыну Ивану Акимовичу.
Место жительства
1908
Севастополь, Украинская ССР
Уезжает в Севастополь к сыну Алексею Акимовичу.
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
20.03.1917
Севастополь, Украинская ССР
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