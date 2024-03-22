Мандрыка (Шульжевичева) Анастасия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения29.10.1832
Дата смерти20.03.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1832
Урождённая Шульжевичева (Шульжевич).
Бракосочетание
Около 1851
Муж в 1-м браке купец Ахтырков.
Бракосочетание
26.08.1857
Дворянка. У неё была дочь Эмма от первого брака с купцом Ахтырковым. Жили в собственном деревянном доме Анастасии Фёдоровны в Киеве на Спасской улице, 20.
Рождение ребёнка
22.09.1858
Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич
Крещён с именем Иоанн.
Рождение ребёнка
10.03.1861
Сын: Мандрыка Алексей Акимович
Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич
Рождение ребёнка
27.01.1863
Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич
Рождение ребёнка
18.12.1864
Сын: Мандрыка Василий Акимович
Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич
Рождение ребёнка
30.12.1866
Дочь: Мандрыка Эмилия Акимовна
Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич
Рождение ребёнка
10.04.1869
Сын: Мандрыка Георгий Акимович
Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич
Православный. Из потомственных дворян Киевской губернии. Шестой ребёнок в семье.
Рождение ребёнка
29.05.1871
Сын: Мандрыка Владимир Акимович
Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич
Владимир - пятый сын и седьмой ребёнок в семье.
Рождение ребёнка
22.08.1874
Сын: Мандрыка Александр Акимович
Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич
Шестой сын и восьмой ребёнок в семье.
Рождение ребёнка
18.10.1889
Дочь: Мандрыка Константина Акимовна
Отец ребёнка: Мандрыка Аким Андреевич
Отцу Акиму Андреевичу 67 лет! Матери Анастасии Фёдоровне 57 лет!
Место жительства
?.09.1890
Вырва, Житомирська область
Продали дом в Киеве и купили хутор Вырва в Радомысльском уезде Киевской губернии, куда переехали жить с семьёй сына Антона.
Место жительства
1894
Радомышль, Житомирська область
По настоянию детей в 1894 продали хутор Вырва, наняли квартиру в г. Радомысль, а деньги поделили между детьми.
Место жительства
?.03.1898
Сосновка, Київська область
Сын Антон Акимович и его жена Анна Петровна купили хутор Оцытели над Днепром недалеко от Киева, и с детьми и Анастасией Фёдоровной переезжают туда жить. Летом Анастасия Фёдоровна живёт на хуторе Оцыте... Показать все
Место жительства
1903
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переезжает к старшему сыну Ивану Акимовичу.
Место жительства
1908
Уезжает в Севастополь к сыну Алексею Акимовичу.
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1917