Матрона (Евгениева)
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.10.1882
Муж: Пётр Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1883
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1886
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Веретея Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1888
Сын: Георгий Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1890
Дочь: Наталия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1891
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1893
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
18.05.1896
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1898
Сын: Иоанн Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1900
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1900
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1903
Дочь: Ольга Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1905
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно