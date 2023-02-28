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Матрона (Евгениева)

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Евмен

Мать: ?

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.10.1882

Муж: Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.11.1883

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1886

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Веретея Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1888

Сын: Георгий Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1890

Дочь: Наталия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1891

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1893

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Рождение ребёнка
18.05.1896

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1898

Сын: Иоанн Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1900

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1900

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1903

Дочь: Ольга Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1905

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Серегин Прохор Петрович

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Серегин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Пётр Иванов

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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