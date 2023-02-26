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Михаил Петров

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1883

Отец: Пётр Иванов

Мать: Матрона (Евгениева)

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1907

Жена: Екатерина Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1909

Сын: Максим Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1911

Сын: Павел Михайлов

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1912

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1914

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Екатерина Стефанова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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