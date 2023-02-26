Михаил Петров
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1883
Отец: Пётр Иванов
Мать: Матрона (Евгениева)
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1907
Жена: Екатерина Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1909
Сын: Максим Михайлов
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1911
Сын: Павел Михайлов
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1912
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1914
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Екатерина Стефанова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно