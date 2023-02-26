(Самсонова) Екатерина Стефанова
Место рождения
Дата рождения20.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1887
Бракосочетание
04.02.1907
Муж: Михаил Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1909
Сын: Максим Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Петров
Рождение ребёнка
13.08.1911
Сын: Павел Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Петров
Рождение ребёнка
06.10.1912
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Петров
Рождение ребёнка
20.07.1914
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Петров
Смерть
Неизвестно