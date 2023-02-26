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(Самсонова) Екатерина Стефанова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1887

Отец: Самсонов Стефан Самсонов

Мать: Самсонова Ксения Косьмина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1907

Муж: Михаил Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1909

Сын: Максим Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Петров

Рождение ребёнка
13.08.1911

Сын: Павел Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Петров

Рождение ребёнка
06.10.1912

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Петров

Рождение ребёнка
20.07.1914

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Петров

Смерть
Неизвестно

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