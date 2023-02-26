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Матрона Петрова
Матрона Петрова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1893
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пётр Иванов
1864 г.р.
Мать
Матрона (Евгениева)
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец:
Пётр Иванов
Мать:
Матрона (Евгениева)
Смерть
Неизвестно
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