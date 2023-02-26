Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
До 1893

Отец: Пётр Иванов

Мать: Матрона (Евгениева)

Смерть
Неизвестно