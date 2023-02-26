Матрона Петрова
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.11.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1891
Отец: Пётр Иванов
Мать: Матрона (Евгениева)
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1912
Муж: Турков Иван Прохоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1913
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Турков Иван Прохоров
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1914
Отец ребёнка: Турков Иван Прохоров
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно