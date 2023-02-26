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Матрона Петрова

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.11.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1891

Отец: Пётр Иванов

Мать: Матрона (Евгениева)

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1912

Муж: Турков Иван Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1913

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Турков Иван Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1914

Сын: Турков Косьма Иоаннов

Отец ребёнка: Турков Иван Прохоров

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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