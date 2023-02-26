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Турков Косьма Иоаннов

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Место рождения

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.10.1914

Дата смерти

20.09.1915

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1914

Отец: Турков Иван Прохоров

Мать: Матрона Петрова

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.09.1915
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от коклюша
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