Турков Косьма Иоаннов
Место рожденияд.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.10.1914
Дата смерти20.09.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1914
Отец: Турков Иван Прохоров
Мать: Матрона Петрова
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.09.1915
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от коклюша