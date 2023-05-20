Григорий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Филипп Гаврилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Ирина Анна Дмитриевна
Упоминание
1825
Исповедная роспись
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно