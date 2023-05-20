Григорий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Филипп Гаврилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Ирина Анна Дмитриевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно