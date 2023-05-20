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Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Григорий Филиппович

Мать: Ирина Анна Дмитриевна

Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Степан Абрамович

Отец ребёнка: Оброскин Абрам (Авраам) Амвросиев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.09.1830 ст.

Дочь: Евфимия Абрамовна

Отец ребёнка: Оброскин Абрам (Авраам) Амвросиев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оброскин Абрам (Авраам) Амвросиев

Смерть
Неизвестно