Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Григорий Филиппович
Мать: Ирина Анна Дмитриевна
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Степан Абрамович
Отец ребёнка: Оброскин Абрам (Авраам) Амвросиев
Рождение ребёнка
15.09.1830 ст.
Дочь: Евфимия Абрамовна
Отец ребёнка: Оброскин Абрам (Авраам) Амвросиев
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно