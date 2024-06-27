Бакланова Авдотья Алексеевна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бакланова Авдотья Алексеевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Алексей Дмитриевич

Мать: Аксинья Игнатьевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакланов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Бакланов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Бакланов Алексей Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Сидорова (Бакланова) Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Бакланов Алексей Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Бакланов Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Бакланов Алексей Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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