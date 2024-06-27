Бакланова Авдотья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Алексей Дмитриевич
Мать: Аксинья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Бакланов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Сидорова (Бакланова) Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Бакланов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Бакланов Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Бакланов Алексей Алексеевич