Бакланов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Бакланова Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Сидорова (Бакланова) Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Бакланова Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Бакланов Кузьма Алексеевич
Мать ребёнка: Бакланова Авдотья Алексеевна