Бакланов Алексей Алексеевич 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бакланов Алексей Алексеевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Бакланов Алексей Иванович

Мать: Бакланова Пелагея Васильевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакланова Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Бакланов Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Бакланова Авдотья Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Сидорова (Бакланова) Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Бакланова Авдотья Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Бакланов Кузьма Алексеевич

Мать ребёнка: Бакланова Авдотья Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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