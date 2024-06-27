Аксинья Игнатьевна 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксинья Игнатьевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Игнатий Фёдорович

Мать: Прасковья Пахомовна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Бакланова Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1767

Сын: Буланкин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1771

Сын: Бабаркин Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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