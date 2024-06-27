Аксинья Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1738
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Игнатий Фёдорович
Мать: Прасковья Пахомовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Бакланова Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Буланкин Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Бабаркин Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич