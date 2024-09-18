Степан Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: (Кадникова) Зиновия Еремеевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Родионова Анисья Степановна
Мать ребёнка: (Кадникова) Зиновия Еремеевна
Смерть
Неизвестно