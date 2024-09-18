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Степан Константинович

Место рождения

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кадникова) Зиновия Еремеевна

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: (Кадникова) Зиновия Еремеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Родионова Анисья Степановна

Мать ребёнка: (Кадникова) Зиновия Еремеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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