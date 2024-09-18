(Кадникова) Зиновия Еремеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Кадников Еремей Васильевич
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Степан Константинович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Родионова Анисья Степановна
Отец ребёнка: Степан Константинович
Смерть
1790
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 оборот