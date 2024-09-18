(Кадникова) Зиновия Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кадникова) Зиновия Еремеевна

Место рождения

Алешино, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Около 1711 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Кадников Еремей Васильевич

Мать: не указана

Алешино, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Константинович

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Степан Константинович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Родионова Анисья Степановна

Отец ребёнка: Степан Константинович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1790
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 оборот

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