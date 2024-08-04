Фельк (Эмирих) Мария Элизабет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фельк Симон
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Фельк Симон
Рождение ребёнка
?.04.1853
Сын: Фельк Иоханн Михаэль
Отец ребёнка: Фельк Симон
Рождение ребёнка
?.04.1853
Дочь: Фельк Катарина Доротея
Отец ребёнка: Фельк Симон
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Фельк Мария Катарина
Отец ребёнка: Фельк Симон
Смерть
Неизвестно