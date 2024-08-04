Фельк (Эмирих) Мария Элизабет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельк (Эмирих) Мария Элизабет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельк Симон

Рождение ребёнка
1850

Сын: Фельк Иоханн Кристиан

Отец ребёнка: Фельк Симон

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.04.1853

Сын: Фельк Иоханн Михаэль

Отец ребёнка: Фельк Симон

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.04.1853

Дочь: Фельк Катарина Доротея

Отец ребёнка: Фельк Симон

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Фельк Мария Катарина

Отец ребёнка: Фельк Симон

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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