Фельк Симон 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фельк Симон

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Фельк Фридрих

Мать: Фельк (Эммерих) Мария Доротея

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фельк (Эмирих) Мария Элизабет

Рождение ребёнка
1850

Сын: Фельк Иоханн Кристиан

Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Мария Элизабет

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.04.1853

Сын: Фельк Иоханн Михаэль

Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Мария Элизабет

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.04.1853

Дочь: Фельк Катарина Доротея

Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Мария Элизабет

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Фельк Мария Катарина

Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Мария Элизабет

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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