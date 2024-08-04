Фельк Симон
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Фельк Фридрих
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Мария Элизабет
Рождение ребёнка
?.04.1853
Сын: Фельк Иоханн Михаэль
Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Мария Элизабет
Рождение ребёнка
?.04.1853
Дочь: Фельк Катарина Доротея
Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Мария Элизабет
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Фельк Мария Катарина
Мать ребёнка: Фельк (Эмирих) Мария Элизабет
Смерть
Неизвестно