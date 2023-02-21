Дудорова (Токменинова) Анна Петровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.12.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1950
Россия
Бракосочетание
14.06.1974
Рождение ребёнка
17.04.1977
Дочь: Шкляева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Дудоров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1983
Дочь: Алабина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Дудоров Александр Михайлович
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область