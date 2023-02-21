Дудорова (Токменинова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудорова (Токменинова) Анна Петровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

28.12.1950

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1950

Отец: Токменинов Пётр Павлович

Мать: Токменинова Таисия Ефимовна

Россия
Бракосочетание
14.06.1974

Муж: Дудоров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
17.04.1977

Дочь: Шкляева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Дудоров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
06.01.1983

Дочь: Алабина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Дудоров Александр Михайлович

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область