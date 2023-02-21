Дудоров Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудоров Александр Михайлович

Дудоров Александр Михайлович

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

06.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1953

Отец: Дудоров Михаил Михайлович

Мать: Дудорова Евдокия Михайловна

Россия
Бракосочетание
14.06.1974

Жена: Дудорова Анна Петровна

Рождение ребёнка
17.04.1977

Дочь: Шкляева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Дудорова Анна Петровна

Рождение ребёнка
06.01.1983

Дочь: Алабина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Дудорова Анна Петровна

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область