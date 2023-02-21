Дудоров Александр Михайлович
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.05.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1953
Россия
Бракосочетание
14.06.1974
Жена: Дудорова Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.04.1977
Дочь: Шкляева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Дудорова Анна Петровна
Рождение ребёнка
06.01.1983
Дочь: Алабина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Дудорова Анна Петровна
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область