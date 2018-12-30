Дудоров Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудоров Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1910

Дата смерти

19.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудорова Евдокия Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудорова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тула Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Дудорова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудорова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудоров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Дудорова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудорова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудоров Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Дудорова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудорова Евдокия Михайловна

Смерть
19.09.1983
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