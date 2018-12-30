Дудоров Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1910
Дата смерти19.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1953
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тула Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Дудорова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудоров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Дудорова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудоров Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Дудорова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
19.09.1983