Алексеев Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Алексеев Петр Ильич
Мать ребёнка: Евгения Некифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева-Куркина Полина Ильинична
Мать ребёнка: Евгения Некифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева-Сысоева Мария (Маруся) Ильинична
Мать ребёнка: Евгения Некифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Анна Ильинична
Мать ребёнка: Евгения Некифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Евгения Некифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евгения Некифоровна
Смерть
Неизвестно