Алексеев Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Алексеев Петр Ильич

Мать ребёнка: Евгения Некифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева-Куркина Полина Ильинична

Мать ребёнка: Евгения Некифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева-Сысоева Мария (Маруся) Ильинична

Мать ребёнка: Евгения Некифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Анна Ильинична

Мать ребёнка: Евгения Некифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Евгения Некифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Александр Ильич

Мать ребёнка: Евгения Некифоровна

Смерть
Неизвестно
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