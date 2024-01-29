Алексеева-Куркина Полина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Илья
Мать: Евгения Некифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куркин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркина Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Куркин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куркин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куркин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркина Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Куркин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куркин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Куркин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куркин Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Куркин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куркин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Куркин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куркин Дмитрий
Смерть
Неизвестно