Алексеева-Куркина Полина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева-Куркина Полина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Илья

Мать: Евгения Некифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Куркин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркина Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Куркин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Куркин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Куркин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркина Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Куркин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Куркин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Куркин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куркин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Куркин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куркин Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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