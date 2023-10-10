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Хахалин Петр Алексеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Хахалин Алексей

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Хахалин Терентий Петрович

Мать ребёнка: Хахалина Меланья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 лист
Рождение ребёнка
1756

Сын: Хахалин Федор Петрович

Мать ребёнка: Хахалина Меланья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хахалина Меланья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 лист
Смерть
Неизвестно
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