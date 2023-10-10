Хахалин Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Хахалин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Хахалин Терентий Петрович
Мать ребёнка: Хахалина Меланья Степановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 лист
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Хахалина Меланья Степановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 лист
Смерть
Неизвестно