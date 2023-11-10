Хахалина (Маркова) Меланья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хахалина (Маркова) Меланья Степановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Хахалин Терентий Петрович

Отец ребёнка: Хахалин Петр Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 лист
Рождение ребёнка
1756

Сын: Хахалин Федор Петрович

Отец ребёнка: Хахалин Петр Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хахалин Петр Алексеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 лист
Смерть
Неизвестно
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