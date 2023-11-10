Хахалина (Маркова) Меланья Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Хахалин Терентий Петрович
Отец ребёнка: Хахалин Петр Алексеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 лист
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Хахалин Петр Алексеевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 45 лист
Смерть
Неизвестно