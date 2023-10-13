Батракова (Батракова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 11.06.1818 ст.
Дата смерти21.01.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 11.06.1818 ст.
Ф 37 оп 1 д 48 № 105ж
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Батраков Константин Васильевич
Отец ребёнка: Батраков Василий Иванович
Смерть
21.01.1857
39 лет, от родов Ф 37 Оп 1 Д 538 № 17ж