Батракова (Батракова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батракова (Батракова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 11.06.1818 ст.

Дата смерти

21.01.1857

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1790 г.р.

Мать

Вычислено 1790 г.р.

Муж

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 11.06.1818 ст.

Отец: Батраков Петр Егорович

Мать: Батракова Матрёна Федотовна

Ф 37 оп 1 д 48 № 105ж
Бракосочетание
Около 1840

Муж: Батраков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Батраков Константин Васильевич

Отец ребёнка: Батраков Василий Иванович

Смерть
21.01.1857
39 лет, от родов Ф 37 Оп 1 Д 538 № 17ж
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