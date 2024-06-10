Батракова Матрёна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батракова Матрёна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1818 ст.

Муж: Батраков Петр Егорович

Рождение ребёнка
Вычислено 11.06.1818 ст.

Дочь: Батракова (Батракова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Батраков Петр Егорович

Ф 37 оп 1 д 48 № 105ж
Упоминание
01.02.1834 ст.
Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край
РС 8 за 1834, 43 года АП ГАПК Ф 111 оп 1 Д 1712 №284 лист 71об-72 (Стр 72 скана)

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