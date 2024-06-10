Батракова Матрёна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1818 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 11.06.1818 ст.
Дочь: Батракова (Батракова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Батраков Петр Егорович
Ф 37 оп 1 д 48 № 105ж
Упоминание
01.02.1834 ст.
Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край
РС 8 за 1834, 43 года АП ГАПК Ф 111 оп 1 Д 1712 №284 лист 71об-72 (Стр 72 скана)