Батраков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 01.01.1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 01.01.1815
Отец: Батраков Иван Петрович
Ф 37 Оп 1 Д 35а
Бракосочетание
Около 1840
Жена: Батракова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Батраков Константин Васильевич
Мать ребёнка: Батракова Анна Петровна
Бракосочетание
12.05.1857
жених -крестьянин Кн. Бутеро дер. Нестюковой, 42 года, 2 браком невеста - деревни Кольцовой Кн. Голицыных, крестьянская дочь девица, 22 года, 1 браком Ф 37 Оп 1 Д 538 № 48
Рождение ребёнка
17.07.1861 ст.
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Батракова Анастасия Ивановна
Источник: ППК Ф 37 Оп 1 Д 546а стр 242 № 121ж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батраков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Васильевна