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Батраков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 01.01.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 01.01.1815

Отец: Батраков Иван Петрович

Мать: не указана

Ф 37 Оп 1 Д 35а
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Батракова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Батраков Константин Васильевич

Мать ребёнка: Батракова Анна Петровна

Бракосочетание
12.05.1857

Жена: Батракова Анастасия Ивановна

жених -крестьянин Кн. Бутеро дер. Нестюковой, 42 года, 2 браком невеста - деревни Кольцовой Кн. Голицыных, крестьянская дочь девица, 22 года, 1 браком Ф 37 Оп 1 Д 538 № 48
Рождение ребёнка
17.07.1861 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Батракова Анастасия Ивановна

Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ППК Ф 37 Оп 1 Д 546а стр 242 № 121ж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батраков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край
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