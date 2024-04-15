Брюханова (Старцова) Степанида Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханова (Старцова) Степанида Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Брюханов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Брюханов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Аксинья Михайловна

Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Брюханов Нефед Михайлович

Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Брюханов Филат Михайлович

Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Брюханов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Акулина Михайловна

Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Брюханов Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Лукерья Михайловна

Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюханов Михайло Степанович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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