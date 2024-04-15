Брюханова (Старцова) Степанида Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Сын: Брюханов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Аксинья Михайловна
Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Брюханов Нефед Михайлович
Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Брюханов Филат Михайлович
Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Брюханов Семен Михайлович
Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Акулина Михайловна
Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Брюханов Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Лукерья Михайловна
Отец ребёнка: Брюханов Михайло Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно