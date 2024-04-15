Брюханов Михайло Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Сын: Брюханов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Аксинья Михайловна
Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Брюханов Нефед Михайлович
Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Брюханов Филат Михайлович
Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Брюханов Семен Михайлович
Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Акулина Михайловна
Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Брюханов Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Лукерья Михайловна
Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брюханов Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1829