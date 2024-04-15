Брюханов Михайло Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрюханов Михайло Степанович

Брюханов Михайло Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Брюханов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Брюханов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Аксинья Михайловна

Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Брюханов Нефед Михайлович

Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Брюханов Филат Михайлович

Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Брюханов Семен Михайлович

Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Акулина Михайловна

Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Брюханов Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Лукерья Михайловна

Мать ребёнка: Брюханова Степанида Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюханов Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюханова Степанида Евсеевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1829
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close