Аграфена (Агрипина) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена (Агрипина) Яковлева

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.08.1839

Муж: Прокопий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Федора Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Алексеев

Рождение ребёнка
09.04.1843

Дочь: Ирина Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Алексеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1845

Дочь: Анна Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Алексеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1847

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Прокопий Алексеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1848

Дочь: Ефросиния Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Алексеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1850

Дочь: Евдокия Прокофиева

Отец ребёнка: Прокопий Алексеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ульяния Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Алексеев

Рождение ребёнка
11.06.1854

Дочь: Акилина Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Алексеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1856

Сын: Иван Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Алексеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1857

Дочь: Анастасия Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Алексеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1858

Дочь: Александра Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий Алексеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1860

Сын: Фёдор Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Алексеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1861

Дочь: Марфа Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Алексеев

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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