Аграфена (Агрипина) Яковлева
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: Прокопий Алексеев
Дочь: Федора Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Алексеев
Дочь: Ирина Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Алексеев
Дочь: Анна Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Алексеев
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Прокопий Алексеев
Дочь: Ефросиния Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Алексеев
Дочь: Евдокия Прокофиева
Отец ребёнка: Прокопий Алексеев
Дочь: Ульяния Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Алексеев
Дочь: Акилина Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Алексеев
Сын: Иван Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Алексеев
Дочь: Анастасия Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Алексеев
Дочь: Александра Прокопиева
Отец ребёнка: Прокопий Алексеев
Сын: Фёдор Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Алексеев
Дочь: Марфа Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Алексеев