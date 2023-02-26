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Ефросиния Прокопова

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Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.06.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1823 г.р.

Муж

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
17.06.1848

Отец: Прокопий Алексеев

Мать: Аграфена (Агрипина) Яковлева

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1873

Муж: Иван Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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