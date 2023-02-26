Ефросиния Прокопова
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.06.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1848
Отец: Прокопий Алексеев
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1873
Муж: Иван Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно