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Останин Елисей Дементьев

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Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Останин Дементий Федоров

Мать: Останина Федосья Нестерова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Афросинья Елисеева

Мать ребёнка: Останина Агафья Семенова

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Останин Трофим Елисеев

Мать ребёнка: Останина Агафья Семенова

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Агафья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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