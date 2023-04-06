Останин Елисей Дементьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Афросинья Елисеева
Мать ребёнка: Останина Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Останина Агафья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Агафья Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762