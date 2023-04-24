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Останин Дементий Федоров

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Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Останин Федор Лукоянов

Мать: Останина Агрофена Иванова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Останин Елисей Дементьев

Мать ребёнка: Останина Федосья Нестерова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Останин Осип Дементьев

Мать ребёнка: Останина Федосья Нестерова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Фекла Дементьева

Мать ребёнка: Останина Федосья Нестерова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Марфа Дементьева

Мать ребёнка: Останина Федосья Нестерова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Катерина Дементьева

Мать ребёнка: Останина Федосья Нестерова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Останин Ерофей Дементьев

Мать ребёнка: Останина Федосья Нестерова

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Федосья Нестерова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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