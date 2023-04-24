Останин Дементий Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: Останин Федор Лукоянов
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Останина Федосья Нестерова
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Останина Федосья Нестерова
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Фекла Дементьева
Мать ребёнка: Останина Федосья Нестерова
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Марфа Дементьева
Мать ребёнка: Останина Федосья Нестерова
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Катерина Дементьева
Мать ребёнка: Останина Федосья Нестерова
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Останина Федосья Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762