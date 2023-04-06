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Останина Федосья Нестерова

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Место рождения

Богородское, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородское, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Останин Елисей Дементьев

Отец ребёнка: Останин Дементий Федоров

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Останин Осип Дементьев

Отец ребёнка: Останин Дементий Федоров

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Фекла Дементьева

Отец ребёнка: Останин Дементий Федоров

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Марфа Дементьева

Отец ребёнка: Останин Дементий Федоров

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Катерина Дементьева

Отец ребёнка: Останин Дементий Федоров

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Останин Ерофей Дементьев

Отец ребёнка: Останин Дементий Федоров

Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Дементий Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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