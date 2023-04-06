Останина Федосья Нестерова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Останин Дементий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Останин Дементий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Фекла Дементьева
Отец ребёнка: Останин Дементий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Марфа Дементьева
Отец ребёнка: Останин Дементий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Катерина Дементьева
Отец ребёнка: Останин Дементий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Останин Дементий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762