Лихацкий Иван Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лихацкий Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихацкий Василий Михайлович

Мать: Лихацкая Гася

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лихацкая Валентина Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихацкая Валентина Карповна

Рождение ребёнка
19.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лихацкая Валентина Карповна

Смерть
Неизвестно

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