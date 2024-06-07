Лихацкая Валентина Карповна ?.12.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛихацкая Валентина Карповна

Лихацкая Валентина Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лихацкий Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихацкий Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лихацкий Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.