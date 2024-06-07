Лихацкая Валентина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лихацкий Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лихацкий Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно