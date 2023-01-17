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Плескуньин Василий Петров

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Место рождения

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Плескуньин Петр Пахомов

Мать: не указана

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Плескуньин Яков Васильев

Мать ребёнка: Плескуньина Параскева Михайлова

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Плескуньина Параскева Михайлова

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Плескуньина Параскева Михайлова

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плескуньина Параскева Михайлова

Смерть
1857
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