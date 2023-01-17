Плескуньин Василий Петров
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Плескуньин Петр Пахомов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Плескуньина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Плескуньина Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Плескуньина Параскева Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857