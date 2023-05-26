Плескуньина Параскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плескуньина Параскева Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Плескуньина Анна Петрова

Отец ребёнка: Плескуньин Петр Пахомов

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Плескуньин Василий Петров

Отец ребёнка: Плескуньин Петр Пахомов

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1812

Сын: Плескуньин Григорей Петров

Отец ребёнка: Плескуньин Петр Пахомов

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Плескуньин Прокопий Петров

Отец ребёнка: Плескуньин Петр Пахомов

Маринино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плескуньин Петр Пахомов

Смерть
Неизвестно
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