Плескуньина Параскева Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Плескуньина Анна Петрова
Отец ребёнка: Плескуньин Петр Пахомов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Плескуньин Василий Петров
Отец ребёнка: Плескуньин Петр Пахомов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Плескуньин Григорей Петров
Отец ребёнка: Плескуньин Петр Пахомов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Плескуньин Прокопий Петров
Отец ребёнка: Плескуньин Петр Пахомов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно