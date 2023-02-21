Плескуньина Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плескуньина Параскева Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Плескуньин Яков Васильев

Отец ребёнка: Плескуньин Василий Петров

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Плескуньин Василий Петров

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Плескуньин Василий Петров

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плескуньин Василий Петров

Смерть
Неизвестно
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