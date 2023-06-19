Кан Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кан Александра Дмитриевна

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Место рождения

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Дата рождения

20.09.1990

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1968 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1990

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Капстина Елена Анатольевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.06.2010

Дочь: Лямцева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Лямцев Владимир Яковлевич

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Бракосочетание
21.01.2020

Муж: Лямцев Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
21.03.2020

Сын: Лямцев Матвей Владимирович

Отец ребёнка: Лямцев Владимир Яковлевич

Бердск, город Бердск, Новосибирская область