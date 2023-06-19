Кан Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1990
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1990
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.2010
Дочь: Лямцева Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Лямцев Владимир Яковлевич
Бракосочетание
21.01.2020
Рождение ребёнка
21.03.2020
Сын: Лямцев Матвей Владимирович
Отец ребёнка: Лямцев Владимир Яковлевич