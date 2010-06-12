Лямцева Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямцева Юлия Владимировна

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Место рождения

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Дата рождения

12.06.2010

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2010

Отец: Лямцев Владимир Яковлевич

Мать: Кан Александра Дмитриевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
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