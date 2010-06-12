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Лямцева Юлия Владимировна
Лямцева Юлия Владимировна
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Древо
Место рождения
Бердск
, город Бердск, Новосибирская область
Дата рождения
12.06.2010
Пол
Женский
Отец
Лямцев Владимир Яковлевич
1987 г.р.
Мать
Кан Александра Дмитриевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2010
Отец:
Лямцев Владимир Яковлевич
Мать:
Кан Александра Дмитриевна
Бердск
, город Бердск, Новосибирская область
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