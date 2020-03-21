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Лямцев Матвей Владимирович
Лямцев Матвей Владимирович
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Место рождения
Бердск
, город Бердск, Новосибирская область
Дата рождения
21.03.2020
Пол
Мужской
Отец
Лямцев Владимир Яковлевич
1987 г.р.
Мать
Кан Александра Дмитриевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2020
Отец:
Лямцев Владимир Яковлевич
Мать:
Кан Александра Дмитриевна
Бердск
, город Бердск, Новосибирская область
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