Лямцев Матвей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛямцев Матвей Владимирович

Лямцев Матвей Владимирович

avatar

Место рождения

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Дата рождения

21.03.2020

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2020

Отец: Лямцев Владимир Яковлевич

Мать: Кан Александра Дмитриевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область